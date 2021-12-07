Филадельфия, США, 7 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:5.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Также шайбы забросили Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, Назем Кадри и Тайсон Джост.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились форварды Клод Жиру, оформивший дубль, Оскар Линдблом, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Филадельфия» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 20 очками.

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