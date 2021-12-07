Чебоксары, , 09:58 — REGNUM Министерство экономики Чувашии и главы муниципалитетов изучат предложение о введении QR-кодов для допуска в крупные продовольственные магазины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 7 декабря, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев Cap.ru

На заседании обсудили возможные дополнительные меры в случае ухудшения эпидемической ситуации в Чувашии, в том числе глава республики не исключил введение цифровых пропусков для допуска в «крупные продовольственные магазины».

«Мы вынуждены и такие направления изучать», — сказал Олег Николаев, пояснив, что «такие методы показывают хорошую эффективность».

«Не говорю, что завтра примем решение. Но соответствующее поручение министерству экономического развития и главам администраций будет поставлено», — отметил глава Чувашии.

На заседании оперативного штаба представитель одного из ритейлеров подчеркнул, что введение QR-кодов в супермаркетах в других регионах «очень критично» сказалось на работе магазинов. В частности, товарооборот упал более чем наполовину.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Чувашии предложило расширить категорию граждан в части обязательной вакцинации, включив лиц старше 60 лет, студентов, а также работников промышленных предприятий и АПК.

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