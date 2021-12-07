Глава Чувашии не исключил введение QR-кодов в супермаркетах
Чебоксары, 7 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Министерство экономики Чувашии и главы муниципалитетов изучат предложение о введении QR-кодов для допуска в крупные продовольственные магазины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 7 декабря, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
На заседании обсудили возможные дополнительные меры в случае ухудшения эпидемической ситуации в Чувашии, в том числе глава республики не исключил введение цифровых пропусков для допуска в «крупные продовольственные магазины».
На заседании оперативного штаба представитель одного из ритейлеров подчеркнул, что введение QR-кодов в супермаркетах в других регионах «очень критично» сказалось на работе магазинов. В частности, товарооборот упал более чем наполовину.
Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Чувашии предложило расширить категорию граждан в части обязательной вакцинации, включив лиц старше 60 лет, студентов, а также работников промышленных предприятий и АПК.