Тбилиси, , 09:58 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 47 328 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4509 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 871 580 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 813 872 победили инфекцию, в том числе 4042 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 446 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 59 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6545 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1135.

Днём ранее в Грузии в ходе 25 855 исследований выявили 1778 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3234 человек, скончались 63 пациента с COVID-19.

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