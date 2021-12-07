Кемерово, , 09:59 — REGNUM В кузбасской шахте «Листвяжная» продолжаются поисковые работы. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

«В смену задействованы от четырёх до шести отделений горноспасателей. Газовая обстановка в шахте стабильная. Подразделения военизированной горноспасательной части МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что проветривание аварийного участка и улучшение газовой атмосферы на шахте позволили горноспасателям провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. Осталось 890 метров необследованных горных выработок.