Кемерово, 7 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Листвяжная» продолжаются поисковые работы. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Погибшие на шахте «Листвяжная»

«В смену задействованы от четырёх до шести отделений горноспасателей. Газовая обстановка в шахте стабильная. Подразделения военизированной горноспасательной части МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что проветривание аварийного участка и улучшение газовой атмосферы на шахте позволили горноспасателям провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. Осталось 890 метров необследованных горных выработок.