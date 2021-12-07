Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В сеть выложили новый кадр будущего фильма «Мир юрского периода: Власть». Изображение было опубликовано 6 декабря в журнале Total Film.

Цитата из х/ф «Мир Юрского периода — 2». Реж. Хуан Антонио Байона. 2018. США Культура и природа. Лицом к лицу

Поклонники кинофраншизы могут видеть на фото Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард), которая, судя по всему, плывет в какой-то тропической реке. На заднем фоне запечатлены конечности огромного динозавра, которые при первом взгляде на изображение можно принять за деревья.

https://twitter.com/BreakingViews4u/status/1467915387845054464

Напомним, премьера фильма «Мир юрского периода: Власть» запланирована на 9 июня 2022 года. В качестве режиссёра проекта выступает Колин Треворроу. В интервью Total Film кинематографист сказал, что новый фильм популярной серии будет серьёзно отличаться от других её картин.