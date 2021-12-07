Москва, 7 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Жители России предрекают до 10 января 2022 года повышение курса доллара и евро на 9%. Они полагают, что курс доллара поднимется до 81,62 руб., евро — до 92,39 рубля, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

За курсом доллара на сегодняшний день следят 24% российских граждан, за курсом евро — 17%. Чаще новостями с валютной биржи интересуются мужчины, чем женщины.

Число тех, кто следит за курсами валют, примерно соответствует допандемийным 2018−2019 годам — 23−28%. В марте 2020 года — в начале пандемии коронавируса — интерес к валютным котировка возрос до 36%.

Опрос проведен 26 ноября-1 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце ходящего 2020 года за курсом доллара следил каждый житель России.

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