Сеул, , 09:55 — REGNUM В 2020 году численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 710 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на конец декабря прошлого года численность занятого населения в стране составила 24,72 млн человек, что на 710 тыс. человек или 2,9% больше, чем в декабре 2019 года. Отмечается, что это самое крупное увеличение численности занятого населения с 2016 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Эксперты отмечают, что рост численности занятого населения произошел в основном за счет увеличения количества рабочих мест в сфере здравоохранения и оптовой и розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 652 тыс. человек.

Читайте также: Уровень безработицы в Южной Корее сократился до 2,8%