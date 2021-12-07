Сеул, 7 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В 2020 году численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 710 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Согласно опубликованным данным, на конец декабря прошлого года численность занятого населения в стране составила 24,72 млн человек, что на 710 тыс. человек или 2,9% больше, чем в декабре 2019 года. Отмечается, что это самое крупное увеличение численности занятого населения с 2016 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Эксперты отмечают, что рост численности занятого населения произошел в основном за счет увеличения количества рабочих мест в сфере здравоохранения и оптовой и розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 652 тыс. человек.

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