Екатеринбург, 7 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Сбитая на станции Екатеринбург-Пассажирский сотрудница железнодорожного вокзала умерла. Такую информацию приводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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«Женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, электричка сбила её утром 7 декабря на девятом пути. Поезд двигался на станцию Дружинино.