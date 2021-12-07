Москва, , 10:19 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Уважаемые депутаты Государственной думы!

На 16 декабря 2021 года в Государственной думе запланировано обсуждение законопроектов № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 17 358−8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Кроме того, во всех регионах страны введены ограничения прав для категорий граждан, не вакцинированных от COVID-19, и QR-коды как инструмент контроля допуска граждан РФ к благам, религиозным объектам, объектам культуры, искусства, спорта, досуга, к реализации жизненно необходимых потребностей (услуги медицинских учреждений, транспорт и приобретение товаров в торгово-розничных сетях).

Просим Вас при принятии решения по вышеуказанным законопроектам и при оценке ограничительных мер, введенных в регионах, исходить из следующих фундаментальных положений и фактов:

Государственная дума, законодательные органы власти субъектов — не автономные и не некие оторванные от народа России структуры. Вы, депутаты, — избранники народа, которым он поручил отстаивать свои ценности и интересы, поэтому ваша обязанность при принятии решений (а тем более судьбоносных) в высшем органе государственной власти нашей страны — выражать волю народа, основывающуюся на опыте исторических поколений, в том числе тех, которые победили фашизм. Воля народа России не имеет срока давности. Волеизъявление народа России выражено в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР в 1991 г., и в Конституции РФ 1993 г. В этих документах признаются и гарантируются права и свободы согласно общепринятым принципам и нормам международного права, международным договорам: Международной хартии прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о правах ребенка. Принимаемые законодательные решения должны исходить из концепции независимости (международной, политической, экономической), авторитетности (международной и в лице собственного народа), справедливости российского государства. Воля народа имеет абсолютный характер, она не подчиняема текущим обстоятельствам. Недопустимо упрощение выражения воли народа через суммирование мнения законодательных органов власти субъектов — регионов РФ по вопросу, затрагивающему основные конституционные права граждан, установленные непосредственно в Конституции волеизъявлением народа. Права граждан не могут быть изменены более низким по статусу выражения народной воли представительным органом. Конституция Российской Федерации — основополагающий документ, из которого все остальные федеральные и региональные законы и нормативно-правовые акты должны черпать свой авторитет. В Преамбуле и статьях Конституции РФ содержатся нравственные ориентиры развития нашего общества и государства. Преамбула является источником толкования смыслов, идей и положений Конституции. Нормы о правах человека и гражданина, пределы их осуществления, возможность их ограничения и соотнесение прав человека с общественными интересами должны устанавливаться исходя из смыслов, заложенных в Преамбуле Конституции. Никакие законодательные акты не могут быть приняты в противоречии со смыслами, заложенными в Преамбуле Конституции. Принятие решений, противоречащих духу и букве Конституции, несоответствующих волеизъявлению народа, приведет к поражению в правах абсолютно всех людей, независимо от «иммунного статуса»; к разделению общества по сегрегирующим признакам с долгосрочной проникающей способностью во все сферы жизни. Авторы поправок полностью игнорируют тот факт, что в соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. К тому же, согласно ч. 1 ст. 7 Конституции, Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Принятие вышеуказанных законов повлечет следующие разрушительные для общества последствия:

нарушение основополагающих принципов законодательного процесса : справедливости, обеспечения единого правового пространства, усиления полноты и защищенности прав граждан;

: справедливости, обеспечения единого правового пространства, усиления полноты и защищенности прав граждан; закрепление в общественном сознании мнения о допустимости принятия высшим органом государственной власти антиконституционных решений , что подрывает доверие народа к власти и ставит под угрозу национальную безопасность;

что подрывает доверие народа к власти и ставит под угрозу национальную безопасность; признание обществом неэффективности функционирования правовых механизмов и, как следствие, правовой и политический нигилизм;

и, как следствие, правовой и политический нигилизм; рост вероятности локальных социальных беспорядков , возникновение которых обусловлено непрекращающимся моральным давлением на уже и без того психически истощенное нарушенной социальной жизнью население, неопределенностью, царящей в мире и стране последние два года, отсутствием позитивных стимулов, социальной напряженностью, с одной стороны, и ростом злоупотребления правом на принуждение, нежеланием идти на конструктивный диалог, принять во внимание авторитетное мнение специалистов и профессионалов, с другой. При этом органы законодательной и исполнительной власти лишили народ такой формы выражения воли, как активный протест (демонстрации, митинги, пикетирование) — необходимого атрибута демократического общества;

возникновение которых обусловлено непрекращающимся моральным давлением на уже и без того психически истощенное нарушенной социальной жизнью население, неопределенностью, царящей в мире и стране последние два года, отсутствием позитивных стимулов, социальной напряженностью, с одной стороны, и нежеланием идти на конструктивный диалог, принять во внимание авторитетное мнение специалистов и профессионалов, с другой. (демонстрации, митинги, пикетирование) — необходимого атрибута демократического общества; внедрение в сознание народа мысли о возможности и целесообразности переформатирования государственных структур для передачи функций национального государства наднациональным органам. Это противоречит национальными интересам и воле народа, исходящей из его ментальности, религиозных, духовных, культурных основ, на которых держится история и судьба России.

Мы, общественная организация, представляющая волю родителей, объявляем вам, что вынесение на обсуждение, а тем более поддержка законопроектов № 17 357−8, № 17 358−8 — ошибочные решения, которые перечеркивают идеи и труды многих поколений гуманистов, идеологов свободы, философов, правоведов; сводят на нет борьбу народов за свои права и свободы на протяжении многих столетий, отстаивание прав и свобод на самом высоком наднациональном уровне, все достижения демократического общества.

Исходя из вышеизложенного, требуем:

снять с рассмотрения законопроекты № 17 357−8 О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 17 358−8 О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;

№ 17 357−8 О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 17 358−8 О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; дать оценку ограничениям , введенным в регионах РФ для категорий граждан, не вакцинированных от COVID-19, и инструментам (QR-код и его аналоги) контроля допуска граждан к благам и средствам жизненной необходимости, которые не вы создавали и не вам их лишать свой народ;

введенным в регионах РФ для категорий граждан, не вакцинированных от COVID-19, и инструментам (QR-код и его аналоги) контроля допуска граждан к благам и средствам жизненной необходимости, которые не вы создавали и не вам их лишать свой народ; способствовать незамедлительному прекращению унижения человеческого достоинства, нарушения прав граждан, разделения их по сегрегирующим признакам.

Вы не только депутаты, но и родители, бабушки и дедушки, чьи дети и внуки будут жить в том мире, который вы сейчас своими решениями создаете. То, что мы уже видим, похоже на антиутопию. Что будет, когда все ваши решения реализуются в полной мере? Хотите ли вы, чтобы потомки победителей фашизма, которые ценой своих жизней, страданий, крови оставили нам в наследство спасенную, свободную, счастливую страну, жили по вашей вине в концлагере — территории без любви, дружбы, чести, совести, но с тотальным контролем, страхом и отчуждением? Депутаты, помните о своей исторической ответственности и долге перед народом, который доверил вам управлять Россией, храня ее религиозные, этические и исторические ценности, и руководствоваться ими при принятии государственных решений.

С уважением, Общественное движение «Родители Москвы»

Приложение

Перечень статей Конституции РФ, которым противоречат законопроекты №17 357−8 О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 17 358−8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и введенные ограничения в регионах-субъектах РФ:

Статья 6 — каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

Статья 15 — органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,

Статья 17 — в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Статья 18 — права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19 — Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Статья 21 — Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

Статья 23 — Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Статья 24 — сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Статья 27 — Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

статья 29 — не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Статья 43 — Каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Статья 44 — каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Статья 45 — Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

Статья 55 — в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 56 — отдельные права и свободы (куда входит и право на передвижение) могут быть ограничены лишь в условиях чрезвычайного положения. Но даже в условиях ЧП не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч.1), 40 (ч. 1), 46—54 Конституции Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме поддержали QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах

Читайте развитие сюжета: Грядет санитарная диктатура? — иллюзии о временности QR-кодов пора оставить