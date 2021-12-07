Пермь, 7 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Перми чиновники затянули процедуру выдачи жилищного сертификата бывшему несовершеннолетнему узнику концлагеря. Это вызвало жалобу пожилого пермяка в прокуратуру и проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Kakprosto.ru Жилищные условия

Выяснилось, что пенсионер имеет статус бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. Он официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и имел право на получение мер государственной социальной поддержки — жилищного сертификата.

Между тем получить сертификат оказалось затруднительно из-за бюрократической волокиты. Сотрудники Управления жилищных отношений городской администрации в ходе оформления необходимых документов допустили ряд просчетов при формировании учетного дела, необходимого для направления в минсоцразвития. Это повлекло необоснованное затягивание процедуры выдачи жилищного сертификата пенсионеру.

По итогам прокурорской проверки заместителю главы администрации Перми внесено представление. Оно признано обоснованным. Пожилому пермяку выдан жилищный сертификат.