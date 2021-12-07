Ташкент, 7 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, самолеты не могли вылететь и приземлиться в аэропортах Ургенча и Андижана из-за плохой видимости. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

В самолете

В частности, из-за сильного тумана самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейса SU-1976 с 131 пассажиром на борту, следовавший из Москвы, не смог в 06:40 приземлиться в Ургенче и ушел на запасной аэродром в Нукус.

«Другой рейс — HY053 — авиакомпании Uzbekistan Airways ждет вылета в Ургенч в Ташкенте. Согласно расписанию, борт должен был приземлиться в Ургенче в 08:20. Далее самолет направится в Стамбул рейсом HY279», — говорится в сообщении.

Однако, отметили в пресс-службе, в аэропорту Ургенча все еще туман, при этом, с 200 метров видимость улучшилась до 400 метров.

«По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к 11:00 — 11:30. Приемлемая для совершения полетов видимость составляет не менее 800 метров», — сообщили в авиакомпании.

Также туман стал причиной задержки рейса HY091 из Ташкента в Андижан.

«Самолет должен был вылететь в 08:30, однако из-за тумана в принимающем аэропорту до сих пор находится в Ташкенте. Предварительное время вылета борта 12:00 пор местному времени», — говорится в сообщении.