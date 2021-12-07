Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту хлопка газового баллона в жилом доме в городе Тогучин. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

На месте взрыва бытового газа 34.mchs.gov.ru

«В результате происшествия пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи. На место происшествия незамедлительно выехали следовали территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

Проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.