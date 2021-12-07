Йошкар-Ола, , 09:52 — REGNUM Прокуратура Марий Эл в ходе проверки выявила, что несколько должностных лиц Управления по вопросам миграции регионального управления МВД допустили нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Доходы ru.torange.biz

Отдельные сотрудники указанного подразделения МВД представили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и супругов за 2019 и 2020 годы.

В частности, пятеро должностных лиц не указали доходы, которые получены в фонде социального страхования, один человек не указал наличие в собственности жилого помещения.

Ряд сотрудников не представили доходы, полученные ими или супругами по гражданско-правовым договорам.

«Также вскрыты многочисленные нарушения, связанные с неотражением сотрудниками сведений о всех имеющихся у них или их супругов счетах, открытых в банковских учреждениях», — добавили в прокуратуре Марий Эл.

В связи с выявленными нарушениями глава регионального управления МВД внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Красноярском крае досрочно прекращены полномочия муниципального депутата за нарушения антикоррупционного законодательства. Установлено, что депутат не указал сведения о доходах по основному месту работы, информацию о банковском счёте и владении частью уставного капитала юрлица. Недостоверными оказались сведения о доходах супруги и детей депутата.

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