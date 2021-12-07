Ньюарк, США, , 09:52 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккеист «Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

В составе «Оттавы» шайбы забросили форварды нападающие Дрейк Батерсон и Брэди Ткачук. У «Нью-Джерси» точными бросками отметились защитник Дэймон Сиверсон и форвард Натан Бастиан.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Оттавы». Решающий бросок исполнил форвард Джош Норрис.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Нью-Джерси» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 23 очками.