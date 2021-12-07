Воронеж, 7 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов прокомментировал скандал, разразившийся накануне после визита к нему активистки.

Vrnoblduma.ru Владимир Нетёсов

Женщина намеревалась передать спикеру подписи 33 тыс. человек, выступающих против введения QR-кодов. Она прошла в облдуму и пыталась передать документы Нетёсову, параллельно снимая происходящее на телефон. В какой-то момент картинка начала прыгать, послышался женский голос, требовавший вернуть телефон, и мужской, повторявший фразу «Наденьте на неё маску».

Сам Нетёсов, комментируя СМИ инцидент, заявил, что телефон у женщины не выхватывал, «лично к ней и ее телефону на два метра не приближался», а видео, вызвавшее такой скандал, назвал провокацией.

«У нас сегодня нет приемного дня, но женщина вела себя шумно, и я спокойно предложил ей пройти в кабинет для приема граждан, где напоил ее чаем. Мы общались культурно, я взял документы, которая она согласилась отдать только мне. Я ей объяснил, что лично поддерживаю законопроект, который она критикует, но это мое право и выбор, она может иметь свое мнение. Вот и все, что было», — цитирует Нетёсова «Блокнот Воронеж».

Отметим, что ролик получил огромный резонанс в социальных сетях, пользователи массово выражали возмущение действиями спикера Воронежской облдумы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Воронежской облдумы поддержали проект о внесении поправок в федеральный закон о необходимости предъявления QR-кодов в общественных местах.

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