Спикер Воронежской облдумы о скандале: «Мы общались культурно»
Воронеж, 7 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов прокомментировал скандал, разразившийся накануне после визита к нему активистки.
Женщина намеревалась передать спикеру подписи 33 тыс. человек, выступающих против введения QR-кодов. Она прошла в облдуму и пыталась передать документы Нетёсову, параллельно снимая происходящее на телефон. В какой-то момент картинка начала прыгать, послышался женский голос, требовавший вернуть телефон, и мужской, повторявший фразу «Наденьте на неё маску».
Сам Нетёсов, комментируя СМИ инцидент, заявил, что телефон у женщины не выхватывал, «лично к ней и ее телефону на два метра не приближался», а видео, вызвавшее такой скандал, назвал провокацией.
Отметим, что ролик получил огромный резонанс в социальных сетях, пользователи массово выражали возмущение действиями спикера Воронежской облдумы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Воронежской облдумы поддержали проект о внесении поправок в федеральный закон о необходимости предъявления QR-кодов в общественных местах.
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