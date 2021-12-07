Кызыл, 7 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Туве по состоянию на 1 декабря 2021 года собираемость имущественных налогов с физлиц составила 67,2%, что на 4,5% ниже показателей 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ivtextil.ru Налоговый кодекс России

Всего поступило 177,5 млн рублей, хотя собственники должны оплатить 264,2 млн рублей имущественных сборов.

В трёх районах — Тоджинском, Пий-Хемском и Чеди-Хольском собираемость превысила 70%. В числе отстающих — Тес-Хемский и Тере-Хольский район, где собрано не более 52% налогов.

«Низкие показатели по уплате налогов наблюдаются среди сотрудников учреждений спорта, здравоохранения, образования и культуры», — отметили в правительстве.

В связи с этим зампред правительства Александр Брокерт поручил главам муниципалитетов совместно с налоговой службой провести работу по сбору задолженностей. Он напомнил, что неуплата налогов является административным правонарушением.