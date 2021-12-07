Москва, , 10:35 — REGNUM Российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», который доставит на Международную космическую станцию японских туристов Юсаку Маэдзаву и Ёдзо Хирано. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба Роскосмоса.

Ёдзо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава

Roscosmos.ru

«Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — указано в сообщении.

В составе основного экипажа — командир корабля Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Дублирующий экипаж состоит из командира Александра Скворцова и участника космического полёта Щуна Огисо.

В Роскосмосе добавили, что на стартовом комплексе космодрома «Байконур» завершается подготовка к запуску. Днём ранее успешно прошли генеральные испытания, включающие проверку всех систем.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря в 10:38 мск.