Ярославль, 7 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков остался недоволен докладом замглавы Дзержинской администрации Антона Кириллова на еженедельном городском совещании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот прямой трансляции заседания Антон Кириллов

Недовольство мэра вызвал не сам доклад, а скорость речи чиновника.

«Вы готовились к докладу? А чего засыпаете тогда при докладе. Подинамичнее можно как-то рассказывать о работе?», — спросил мэр.

Антон Кириллов сказал, что к докладу готовился, и завершил выступление. Но мэр всё равно отчитал своего подчинённого. Претензии вызвали еще и фотографии, которыми сопровождался доклад.

«Антон Андреевич, к работе надо относиться как-то поактивнее. Если доклад вам подготовили и вы его не успели прочитать, то на будущее как-то повнимательнее нужно. И фотографии более качественно делать, а то у вас трактор ездит один и тот же. То сбоку, то спереди. Вот коллеги ваши подготовили, где видна, заметна и работа техники, и людей. Ещё раз, работа с управляющими компаниями выстроена в этом году достаточно эффективна и отклик идёт, если есть где-то какие-то есть проблемы. Главы оперативно выходят, решают эти вопросы. Поэтому зиму пройдём, после этого и подведём итоги. Но расслабляться нельзя», — сказал Владимир Волков.

Это уже не первая претензия к представителям Дзержинской районной администрации. Ранее мэр критиковал главу района Екатерину Мусинову за то, что она якобы плохо контролирует ремонт дворов.