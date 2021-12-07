Нью-Дели, , 09:46 — REGNUM Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», а также локализацию производства его отдельных блоков, собирается предложить в тендере на поставку Индии легких танков компания «Рособоронэкспорт». Об этом 7 декабря рассказал журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

«Спрут-СДМ1» Artem Tkachenko

«Рособоронэкспорт» с легким плавающим танком «Спрут-СДМ1» обязательно примет участие в индийском тендере на поставку легких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов», — сказал он.

При этом глава Рособоронэкспорта уточнил, что «Спрут-СДМ1» является единственной в своем классе легкой плавающей боевой машиной, которая имеет огневую мощь основного боевого танка и оснащена 125-мм пушкой.

«Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для «Спрут-СДМ1», аналогов которому нет», — добавил Михеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди Россия и Индия подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 годы.