Москва, , 09:45 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,2 млрд рублей на модернизацию объектов в регионах России. Об этом 7 декабря сообщает сайт правительства.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства в регионы поступят из резервного фонда правительства. В частности, с их помощью реконструируют инженерные сооружения Санкт-Петербурга, защищающие город от наводнений. В Псковской области планируется благоустроить дворовые и общественные территории, в Курске — реконструировать очистные сооружения.

Кроме того, финансирование получит Камчатский край, там проведут работы по повышению устойчивости жилых домов. В правительстве напомнили, что субъект РФ является сейсмически активным.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей на расселение аварийного жилищного фонда.

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