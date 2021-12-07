Москва, 7 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,2 млрд рублей на модернизацию объектов в регионах России. Об этом 7 декабря сообщает сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Средства в регионы поступят из резервного фонда правительства. В частности, с их помощью реконструируют инженерные сооружения Санкт-Петербурга, защищающие город от наводнений. В Псковской области планируется благоустроить дворовые и общественные территории, в Курске — реконструировать очистные сооружения.

Кроме того, финансирование получит Камчатский край, там проведут работы по повышению устойчивости жилых домов. В правительстве напомнили, что субъект РФ является сейсмически активным.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей на расселение аварийного жилищного фонда.