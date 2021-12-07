Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Скоростной поезд «Аллегро», который до пандемии привозил и увозил пассажиров из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии Хельсинки, возобновляет рейсы с 12 декабря несмотря на распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Скоростной поезд «Аллегро». Телеграмм-канал ОАО «РЖД»

"С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса — рано утром и днем», — говорится в сообщении.

Так, поезд из Санкт-Петербурга будет отправляться ежедневно, кроме воскресенья 25 декабря и дат с 1 по 9 января с 06:40 — 09:10. Ежедневно с 15:30 до 18:00 и по воскресеньям кроме 25 декабря и с 1 по 9 января с 11:30 до 14:00. Из Хельсинки ежедневно, кроме воскресенья 25 декабря и дат с 1 по 9 января с 06:17 — 10:47. Ежедневно с 14:57 до 19:27 и по воскресеньям кроме 25 декабря и с 1 по 9 января с 09:57 до 14:37. Стоимость билетов будет варьироваться от 5,7 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

«В поездах «Аллегро» будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску», — уточнили в компании.

Так, гражданам Финляндии, въезжающим на территорию России, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, а в пути следования заполнить анкету установленного образца и передать работнику поездного персонала.

Граждане России, прибывающие из Финляндии, после приобретении билета должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В течение 72 часов со дня прибытия им необходимо будет пройти ПЦР-тест (кроме вакцинированных против COVID-19 в течение последних 12 месяцев (наличие QR-кода) или перенесших заболевание в последние шесть месяцев и разместить результаты/информацию о перенесенном заболевании или вакцинации на портале ЕПГУ. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

«Въезжающие на территорию Финляндии пассажиры должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в Финляндии вакциной (со списком можно ознакомиться на сайте THL). В остальных случаях необходимость пересечения границы будет оцениваться в каждом конкретном случае в рамках пограничного контроля», — уточнили в РЖД.

Напомним, ранее вопрос запуска «Аллегро» стоял под вопросом из-за выявленных случаев штамма коронавируса «Омикрон».

Отметим, вернуться в Финляндию, а также проследовать транзитом в другие страны ЕС и Шенгенские страны или осуществить транзит через них могут граждане Финляндии и члены их семей, проживающие в Финляндии граждане стран ЕС и Шенгена, а также члены их семей, граждане третьих стран, проживающие в Финляндии на основании вида на жительство, граждане Великобритании и члены их семей, проживающие в Финляндии.

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