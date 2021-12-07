Москва, 7 декабря 2021, 09:45 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента доставили в город Степанакерт более девяти тонн гуманитарного груза для нуждающихся переселенцев и многодетных семей Нагорного Карабаха. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Гуманитарная помощь была собрана благотворительными организациями Московской области и доставлена в Ереван военно-транспортным самолётом Ил-76 ВКС России.
Отмечается, что для обеспечения детей подарками на Новый год в Степанакерт прибыло пять тысяч игрушек и 9 декабря планируется доставить ещё пять тысяч. Также российские военные привезли мебель для нескольких детских садов, тёплое постельное бельё, одежду и обувь для нуждающихся, а также школьные принадлежности. Всё это будет передано нуждающимся семьям в приграничных сёлах лично в руки, на основании данных, собранных через общественную приёмную.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность при пересадке виноградников на плантациях в отдалённых районах Нагорного Карабаха, расположенных вблизи линии разграничения сторон.
Читайте ранее в этом сюжете: Российские миротворцы обеспечили безопасность полевых работ в Карабахе