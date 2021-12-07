Москва, 7 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента доставили в город Степанакерт более девяти тонн гуманитарного груза для нуждающихся переселенцев и многодетных семей Нагорного Карабаха. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в городе Степанакерте

Гуманитарная помощь была собрана благотворительными организациями Московской области и доставлена в Ереван военно-транспортным самолётом Ил-76 ВКС России.

пресс-служба Минобороны РФ «Сегодня нашими офицерами был доставлен гуманитарный груз, который прибыл из города Москвы военным транспортом, после этого был совершён марш с аэродрома Эребуни до Степанакерта. Груз размещён в Степанакерте на складе Министерства обороны Российской Федерации».

Отмечается, что для обеспечения детей подарками на Новый год в Степанакерт прибыло пять тысяч игрушек и 9 декабря планируется доставить ещё пять тысяч. Также российские военные привезли мебель для нескольких детских садов, тёплое постельное бельё, одежду и обувь для нуждающихся, а также школьные принадлежности. Всё это будет передано нуждающимся семьям в приграничных сёлах лично в руки, на основании данных, собранных через общественную приёмную.

представитель российского миротворческого контингента Руслан Иванов «Всё это было возможно благодаря ассоциации благотворительных организаций «Мерси».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность при пересадке виноградников на плантациях в отдалённых районах Нагорного Карабаха, расположенных вблизи линии разграничения сторон.