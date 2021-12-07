Вашингтон, , 09:44 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Александр Овечкин Nhl.com

В составе «Вашингтона» шайбы забросили форварды Том Уилсон, Карл Хагелин и защитник Джон Карлсон. Российский нападающий Александр Овечкин отдал две результативные передачи.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились защитник Джош Мэнсон и нападающие Сонни Милано и Винни Леттьери.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вашингтона». Решающий бросок исполнил Джон Карлсон.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 38 очков. «Анахайм» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 31 очком.

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