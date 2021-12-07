Чебоксары, , 09:43 — REGNUM В Чувашии с учётом резкого спада темпов вакцинации предлагается прививать в обязательном порядке ряд категорий граждан. С инициативой выступила сегодня, 7 декабря, на внеочередном заседании оперативного штаба заместитель начальника управления Роспотребнадзора Вера Головач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заместитель главного санитарного врача Чувашии констатировала снижение темпов вакцинации от ковида. В связи с чем в ведомстве предлагают

«С учётом складывающейся эпидситуации и низких темпов вакцинации управлением в настоящее время прорабатывается вопрос включения в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан дополнительно лиц старше 60 лет, обучающихся высших учебных заведений, средних профессиональных заведений, а также работников промышленных предприятий и работников агропромышленного комплекса», — сообщила Вера Головач.

Она предложила организовать пункты вакцинации на предприятиях и в образовательных учреждениях.

Руководству промышленных предприятий предлагается рекомендовать принять меры поддержки работников, которые проходят вакцинацию — в частности, предоставлять два оплачиваемых дня, материальное стимулирование. А невакцинированных переводить на дистанционный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от ковида сделали 500 818 жителей Чувашии (65,2% от плана), из них двумя компонентами привились 478 349 человек. По сравнению с пиковыми значениями, когда ежедневно вакцину делали свыше 5 тыс. человек темпы упало до 800 — 900 человек в сутки.

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