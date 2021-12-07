Лондон, , 09:44 — REGNUM Британский военнослужащий Чилеше Мвамба потребовал денежную компенсацию за последствия своего пребывания в Эстонии в 2017 году. Он подал иск против министерства обороны Великобритании в Высокий суд Лондона, сообщает газета Daily Mail.

Военные учения НАТО в Эстонии NATO North Atlantic Treaty Organization

Военнослужащий Мвамба — инженер по бронетехнике, сейчас ему 31 год. С 10 ноября по 3 декабря 2017 года он находился в Эстонии в составе британского контингента, направленного туда в рамках операции по «сдерживанию агрессии России» и демонстрации НАТО «в качестве очень боеспособной силы».

По словам военнослужащего, в Прибалтике он испытал «воздействие экстремальных холодов», после чего у него развилось стойкое посттравматическое стрессовое расстройство и заикание.

Мвамба требует выплатить ему £860 тыс. ($1,13 млн), чтобы компенсировать вред здоровью. Адвокат военного Гурион Таузиг заявил на предварительных слушаниях, что командировка в Эстонию серьёзно отразилась на жизни Мвамбы и её перспективах.

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