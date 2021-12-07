Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с будущими выпускниками школы №33 в Петропавловске-Камчатском и рассказал о возможностях образования, дальнейшего трудоустройства в регионе, а также выслушал предложения, которые в дальнейшем могут быть включены в программы социально-экономического развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Камчатского края Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече со школьниками

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Старшеклассников интересовали вопросы профессиональной подготовки, востребованные работодателями региона, возможности целевого обучения, а также основные тренды и перспективы развития Камчатки.

Владимир Солодов заверил школьников, что в крае есть все возможности для реализации молодых специалистов.

«Мне очень хочется, чтобы яркие и талантливые школьники нашего региона понимали, как мы видим развитие Камчатского края, и поделились своим мнением об этом, которое мы обязательно будем учитывать. Хочу сказать, что вне зависимости от выбранной специальности и места обучения вы можете быть уверены в том, что на Камчатке вы всегда будете востребованы и сможете реализовать себя», — сказал губернатор и добавил, что «вы можете рассчитывать на наше содействие».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимира Солодова, абитуриенты с Камчатки, поступающие в вузы, могут воспользоваться программой целевого обучения. Такие студенты получают материальную поддержку во время обучения. В зависимости от академической успеваемости её размер варьируется от 3200 до 12 800 рублей в месяц. Также студентам один раз в год компенсируют оплату проезда в период обучения. Кроме того, для студентов, получающих образование на Камчатке, разрабатываются совместные программы обучения.