Ташлинский район, Оренбургская область, , 09:42 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбургской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Пострадал семимесячный пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Транспортные средства столкнулись на трассе Ивановка — Сорочинск — Ташла. По оперативным данным, машина «Ивеко» с полуприцепом-цистерной начала движение задним ходом, и полуприцеп выехал на полосу встречного движения. В результате в цистерну врезался автомобиль «БАД», который следовал во встречном направлении.

В аварии пострадала семимесячная девочка — пассажир легковой машины. Ребёнок с травмами госпитализирован.

По факту ДТП полиция проводит проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.