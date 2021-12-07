Ижевск, 7 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. По оперативным данным, валовый сбор картофеля в Удмуртии составил 96,3 тыс. тонн. По сравнению с показателем предыдущего года, урожай снизился на 12,5 тыс. тонн, сообщает минсельхоз республики.

Картофель

Урожайность в текущем году составила 193,8 центнеров с гектара.

В региональном министерстве отметили, что в целом по России собрано картофеля 6,68 млн тонн против 6,64 млн тонн годом ранее. В Минсельхозе России ожидают, что по итогам года показатель сбора урожая картофеля достигнет 6,71 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в республике была введена ЧС (чрезвычайная ситуация) из-за почвенной засухи. С конца апреля на территории Удмуртии периодически наблюдалась аномальная жара с отклонением от нормы на 16 °C. В августе министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова говорила, что ущерб оценивается в 2,5 млрд рублей. В основном это касается урожая зерновых культур.

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