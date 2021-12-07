Бишкек, , 09:40 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о повышении расходов на питание в два раза в некоторых социальных учреждениях с 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 6 декабря.

Еда Alexey Ivanov

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Расходы на продовольствие планируют увеличить для нескольких категорий граждан:

детей, пожилых граждан и инвалидов в учреждениях министерства труда, соцобеспечения и миграции,

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях министерства образования,

детей в центрах реабилитации (домах ребенка) министерства здравоохранения.

Президент поручил правительству изыскать и выделить дополнительные финансы на эти цели.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства труда, соцобеспечения и миграции Киргизии, суточная норма расходов на питание детей в социальных стационарных учреждениях республики сейчас составляет лишь 110 сомов (95 рублей) на человека.

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