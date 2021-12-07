Москва, , 09:40 — REGNUM Турцию в январе-октябре 2021 года посетили 4 млн 362 тыс. 238 российских туристов. Это на 128,2% больше, чем в аналогичный период 2020 года, но на 34,8% меньше 2019-го. сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Всего за десять месяцев поток иностранных туристов в Турцию составил 21 млн 055 тыс. 756 человека, что на 86% больше, чем в январе-сентябре 2020 года и на 48,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Каждый пятый иностранный турист в январе-октябре приехал в Турцию из России. Почти 80% российского турпотока пришлось на курорты Антальи. На втором месте по объемам турпотока оказалась Германия (2 млн 745 тыс. 043 туристов), на третьем — Украина (1 млн 971 тыс. 461).

ИА REGNUM ранее сообщало, за 10 месяцев 2020 года в Турцию на отдых приехали 11,2 млн интуристов. Турпоток упал на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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