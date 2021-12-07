В Амурской области по нацпроекту модернизировали 11 школьных спортзалов
Благовещенск, 7 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В школах восьми сёл Приамурья в 2022 году отремонтируют спортивные залы. Модернизацию будут проводить в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства региона.
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В 2021 году ремонт провели в одиннадцати школьных помещениях для занятий физической культурой. На эти цели было потрачено 14 млн рублей. В первой половине дня в спортзалах проводят уроки, во второй половине — занятия секций. Помещения очень востребованы.
В том числе ремонт прошёл в школе села Большая Сазанка Серышевского района Приамурья. Там были установлены новые светильники, выровнены стены, покрашен потолок, установлены новые окна и баскетбольные щиты, закуплен инвентарь для занятий. В спортзале школы села Саскаль Шимановского района после ремонта стало не только красиво, но и тепло.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Гродеково в районе имени Лазо завершился капитальный ремонт спортивного зала в школе. Средства на реконструкцию были выделены благодаря участию в нацпроекте «Образование».