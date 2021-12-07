Париж, , 09:37 — REGNUM В результате взрыва в портовом районе коммуны Санари-сюр-Мер в департаменте Вар, который находится на юго-востоке Франции, обрушилось трехэтажное здание. Об этом 7 декабря сообщает телеканал BFM со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв Clker.com

Уточняется, что, по информации противопожарных служб, под завалами в настоящее время могут быть пять человек. При этом ранее сотрудники экстренных служб спасли еще четверых.

Также указывается, что на месте взрыва ведут работы порядка 40 пожарных и специальная команда для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько взрывов услышали очевидцы в районе морского порта в провинции Латакия в Сирии.