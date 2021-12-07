Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Учеников школы №5 Ростова-на-Дону незаконно лишили тьютора и дефектолога. К такому выводу пришла прокуратура Кировского района, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В ходе проверки выяснилось, что в школе обучаются шесть детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам рекомендовано тьюторское сопровождение и проведение занятий с учителем-дефектологом. Однако эти требования в образовательном учреждении не исполнялись.

Директор школы привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.