Воронеж, 7 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Зимние каникулы для школьников Воронежа начнутся по плану — с 27 декабря, и продлятся по 9 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Площадь Ленина в Воронеже перед Новым годом

«В соответствии с утверждением приказом управления образования рекомендуемые сроки каникул с 27 декабря по 9 января», — уточнили в пресс-службе.

Указанные даты являются рекомендованными, руководство образовательных учреждений вправе устанавливать период каникул самостоятельно.

Также с 14 по 20 февраля рекомендовано отправить на дополнительные каникулы первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 октября воронежских школьников отправили на дистанционное обучение, затем, с 23 октября по 8 ноября, они находились на каникулах. После длинного отдыха учёба возобновилась в обычном очном формате.