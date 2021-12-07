Самара, 7 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Пожар на территории рынка ликвидировали в Самаре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на ростовском рынке

Сообщается, что рано утром спасатели получили информацию о том, что на открытой территории рынка по ул. Ново-Вокзальная, 2 а горят торговые павильоны.

Сотрудники спасательного ведомства привлекались по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Огонь прошелся по площади 1200 кв. метров. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

Вскоре спасателям удалось ликвидировать пожар. С огнем вели борьбу 122 человека на 38 единицах техники. Также привлекались рукавный автомобиль, пожарная насосная станция и пожарный поезд с железнодорожной станции «Самара».