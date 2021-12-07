Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Поклонники Halo Infinite обсуждают видео, в котором показано, как геймеру чудом удалось избежать «смерти» в игре. Публикация была размещена 6 декабря на форуме Reddit.

Игра Halo Infinite Скриншот с YouTube

Пользователь платформы Rayziel опубликовал ролик, в котором показано, как он, управляя машиной разведки Warthog, сорвался в шахту здания на карте Behemoth. В последний момент геймеру удалось воспользоваться крюком-кошкой и избежать падения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры не смогут заново пройти миссии одиночной кампании Halo Infinite. Представитель Microsoft подтвердил информацию, отметив, что после окончания сюжета игроки смогут лишь продолжить исследовать открытый мир игры.

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