Джакарта, , 09:36 — REGNUM Дождь высокой интенсивности привел к наводнению в провинции Южный Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Пострадавших от наводнения жителей Индонезии эвакуировали.

Спасательные команды были отправлены в пострадавшие от наводнения районы для эвакуации жителей. Большинство из них были эвакуированы в районах Макассар и Гова.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и снижения геологических опасностей в Индонезии зафиксировал три извержения вулкана Семеру 7 декабря.

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