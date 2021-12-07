Джакарта, 7 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Дождь высокой интенсивности привел к наводнению в провинции Южный Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Пострадавших от наводнения жителей Индонезии эвакуировали.

Спасательные команды были отправлены в пострадавшие от наводнения районы для эвакуации жителей. Большинство из них были эвакуированы в районах Макассар и Гова.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и снижения геологических опасностей в Индонезии зафиксировал три извержения вулкана Семеру 7 декабря.