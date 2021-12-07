Москва, , 09:35 — REGNUM Правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей на расселение аварийного жилищного фонда. Об этом 7 декабря сообщает сайт правительства.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что средства поступят из резервного фонда правительства. Они позволят расселить почти 2 млн кв. метров аварийного жилья.

Ранее данный вопрос обсуждался в ходе заседания правительства России. Мишустин отметил, что переезд граждан в новые квартиры благоприятно скажется на условиях жизни людей. Кроме того, это обстоятельство «поможет достижению национальных целей развития, которые определил президент».