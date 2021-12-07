Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На Камчатке полным ходом идёт сбор заявок от детей в рамках акции «Ёлка желаний», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Цитата из видео topspb.tv Акция «Елка желаний»

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Губернатор региона Владимир Солодов поддержал проведение благотворительной акции и заявил, что сам примет в ней активное участие. Так в исполнении детских новогодних желаний поучаствуют члены правительства Камчатки, главы городов и районов, депутаты муниципального и краевого уровней.

Новогодние желания детей-сирот, детей с ограниченными возможностями будут исполнены во всех районах Камчатки.

«Большое количество заявок от детей, проживающих в детских домах, в рамках акции поступило в волонтёрские организации. Мы призываем всех коллег присоединиться к этой акции», — сказал вице-губернатор края Павел Ясевич.

Очный этап акции, когда послания с «Ёлки желаний» будут распределены между участниками запланирован на 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов на прошедшем 6 декабря совете глав поручил уделить особое внимание вопросам подготовки к новогодним праздникам. Он отметил, что главная задача работать в слаженном взаимодействии между муниципалитетами и правительством, а спорные моменты необходимо обсудить заранее, чтобы новогодние праздники прошли на высоком уровне.