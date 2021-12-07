Оренбург, 7 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Оренбурге за вооруженное нападение на продавца в цветочном магазине задержан 22-летний ранее не судимый местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Изъятый пистолет

ЧП произошло в салоне по ул. Терешковой. Прибывшие на место по сигналу тревоги полицейские установили, что молодой человек, угрожая пистолетом, потребовал у продавца деньги. На момент ограбления в кассе было всего 400 рублей. Взяв их, злоумышленник скрылся.

По факту вооруженного нападения возбудили уголовное дело. В автомобиле подозреваемого в разбое горожанина сотрудники полиции обнаружили и изъяли кобуру и пневматические пули. Впоследствии при задержанном полицейские обнаружили травматический пистолет.

Со слов задержанного, на совершение преступления его толкнуло трудное материальное положение. Оренбуржцу грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек заключен под стражу.