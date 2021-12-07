Москва, 7 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя на Новый год, но сделать все праздничные мероприятия бесплатными.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — цитируют РИА Новости Хамзаева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложения депутатов Госдумы ограничить продажу алкогольных напитков звучали неоднократно. Однако, согласно действующему законодательству, регионы сами могут вводить ограничения на торговлю спиртными напитками.

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