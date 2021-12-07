Андрей Маленький, 7 декабря 2021, 13:30 — REGNUM Двадцать лет назад в российском табеле чинопочитания появилось звание «почетный председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации». Сенаторы ввели это пожизненное звание, чествуя Е. Строева, покидавшего должность председателя палаты — после «блестящей работы», как выразился о нем В. Путин. Строев сам настоял на сложении с себя председательских полномочий ради работы избранным губернатором Орловской области, хотя Путин предлагал ему остаться в Москве.

Совет Федерации
Совет Федерации
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сохранится ли такая комплиментарность в отношении В. Матвиенко, которая поступила иначе — оставила пост губернатора Санкт-Петербурга, чтобы возглавить Совет Федерации? Возможно, так как в регламенте палаты сохранена статья 10, раскрывающая статус почетного председателя. Ему отводятся специальные места в зале заседаний Совета Федерации и рабочие помещения в здании, оборудованные оргтехникой и средствами связи. Предоставляется служебное транспортное средство для поездок в пределах города Москвы и после прекращения полномочий сенатора Российской Федерации. Почетный председатель Совета Федерации имеет право принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Совета Федерации, комитетов палаты, в работе парламентских слушаний, в заседаниях «круглых столов», получать документы и материалы, предоставляемые сенаторам Российской Федерации на заседаниях палаты, комитетов Совета Федерации, на парламентских слушаниях.

Преемнику Е. Строева — С. Миронову — почетное звание не присваивалось, хотя одну из высших государственных должностей он занимал вдвое дольше всех его предшественников. При избрании Аушев высказал пожелание Миронову как бывшему десантнику: «Десантники говорят: десантник — это пять минут орел, а остальное — лошадь. Я Вам желаю, чтобы Вы были пять минут лошадь, а все остальное — орел». Покидая палату, Миронов оставил аушевскую загадку без разгадки, зато, прощаясь с коллегами, умудрился вообще ничего не сказать о том, что принесло прошедшее под его руководством парламентское десятилетие стране и людям.

Егор Строев (справа)
Егор Строев (справа)
Council.gov.ru

И почему хоть что-то из того, о чем говорил Строев и что он обещал продолжить, не исполнено. До сих пор. А именно:

  • налаживание отношений с Государственной думой должно выстраиваться как результат договоренностей с ее депутатами, президентом, правительством о приоритетах законодательной деятельности, закрепив это принятием соответствующих законов;
  • надо изменить порядок разработки и внесения закона о федеральном бюджете. Вначале должна быть принята программа стратегического развития, а уж потом — сам закон, как следствие программы, чтобы можно своевременно влиять на все процессы прохождения этого закона;
  • главные стратегические направления надо определять путем принятия конституционных законов, по которым мы должны работать. «Это непорядок, что мы одобрили 1022 закона, однако конституционных из них только семь: остальные — законы-«мотыльки»;
  • ощутим дефицит концептуальных предложений, основанных на опыте внесения опережающих это направление законов. В частности, об этом говорил премьер Владимир Владимирович Путин;
  • настала пора вместе с учеными подумать о социальной модели развития России в XXI веке. Найти в себе силы и дальше не колебаться под ветром политической конъюнктуры, спокойно и с достоинством выполнять предназначение власти, способствовать благу народа, предотвращению грозящей нам опасности, укреплять единое государство, федеративные отношения, повышать жизненный уровень наших людей.

То, о чем говорил Е. Строев перед оставлением должности спикера, — исключительно парламентская епархия. Без смещения акцентов и переноса ответственности на структуры исполнительной власти и — тем более — на президента Российской Федерации. В этом высшая ценность мыслей о желательной практике самостоятельного и раздельного существования ветвей власти в нашей стране. Без вранья о желании подставить плечо президенту, скрывая намерение просто скрыться за его спиной. И поступок Е. Строева — переход с должности спикера Совета Федерации в губернаторы Орловской области — пример того, как должны поступать — без указки президента страны — действительные государственные деятели.

На мой взгляд, именно в этом причина того, что нерешаемые проблемы жизни соотечественников мы продолжаем считать десятками и десятилетиями. Так или иначе, но все они связаны с ужасным перекосом между столицей и провинцией. В странах мира, на которые Россия столетиями ориентируются, люди продолжают жить в условиях многоцентрия и относительного благополучия в «глубинках». Россия же во многом и по-прежнему — это Москва, чуть меньше — Санкт-Петербург, а дальше — некоторые города-миллионники. Неостановима миграция людей, вырывающихся из сел, деревень и поселков городского типа, потом — из малых городов, а сейчас покидают и крупные города, чтобы получить свою часть столичных денег и столичной перспективы. Развернуть поток в обратную сторону — не репрессиями, а разумными законами и действиями, не законами-«мотыльками», этого ждут от Совета Федерации как палаты регионов. Слоган «палата регионов» не конституционный, но используется давно. Часто эксплуатируется сенаторами для беспрепятственного личного прохода в федеральные ведомства.

Курский вокзал
Курский вокзал
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сегодняшние первоочередные проблемы подчеркнуты В. Путиным: «Прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий». Все эти проблемы образуются за пределами МКАД, но сегодня, как и во все постсоветские годы, поиском решений продолжают заниматься в пределах Садового кольца. Поэтому в Москве на постоянной основе обосновались представительства 82 субъектов РФ. Статьей 95 регламента Совета Федерации предусмотрено проведение в субъектах РФ Дней Совета Федерации, таких «дней» нет. Наоборот, устоялись «Дни субъекта РФ в палате».

Контрпродуктивно стыдить власть в том, что проблемы жизни конкретных людей она вынуждена рассматривать в обобщенном виде и усредненно. Продуктивно и актуально спросить с сенаторов и депутатов за то безобразие, которые устроили они в отношении самых беззащитных элементов структуры публичной власти. Умудрились принять 178 федеральных законов, в которых прописали 1766 полномочий органов местного самоуправления в рамках решения вопросов местного значения, так и за их пределами. Для законодателей не имеет никакого значения, что наименьшая численность муниципальных служащих — 107 человек в Ненецком автономном округе, наибольшая (11,8 тысяч человек) — в Краснодарском крае. 20 процентов не имеют высшего образования. Каждая пятая должность не укомплектована.

Укрупнение муниципальных образований в нескольких субъектах страны привела к тому, что объединяемые поселения в процессе преобразования утрачивают собственные органы власти, бюджет, нормативные правовые акты и иные атрибуты самостоятельного муниципального образования. Союзники концепции укрупнений декларируют «возросшую эффективность муниципального управления, экономию бюджета за счет сокращения числа муниципальных служащих и депутатов» и прочее. Опыт же стран, где такие эксперименты проводились, и отечественная практика свидетельствуют, что укрупнения если и дают эффект, то крайне скромный и недолговечный. Зато создают сложности для жителей в их участии в местном самоуправлении и получении услуг. Что же касается расширения прав граждан в определении приоритетных вопросов для МСУ, то на эту тему мы писали: тем, кто решил воспользоваться новыми законодательными правилами и захотел отремонтировать водокачку, предложили построить детскую площадку. Инициатива не загублена, а, что называется, направлена в «правильные берега».

Основополагающий закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в последние два года изменялся 14 раз. Законодательно введен новый, восьмой вид — по счету муниципального образования — муниципальный округ. Стартовало региональное нормотворчество по будущим территориальным преобразованиям, уточнениям описаний границ муниципалитетов, «точечная» корректировка перераспределения полномочий, порядка избрания глав муниципальных образований, механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления, в том числе института сельских старост и инициативного бюджетирования. 1 марта 2020 года В. Путин дал поручение правительству подготовить к 1 октября 2021 года проект Основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года. Прошел и октябрь, и ноябрь. Принятие Основ государственной политики отложено, видимо, до середины 2022 года. Зато вместо стратегических основ одним сенатором и одним депутатом внесен и принят в первом чтении полновесный закон — «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Встреча Президента РФ Владимира Путина с руководством Федерального Собрания
Встреча Президента РФ Владимира Путина с руководством Федерального Собрания
Council.gov.ru

Иначе говоря, то, что должно быть вначале, то, о чем говорил Е. Строев применительно к федеральному бюджету и к любому закону, до сих пор лишь в планах. А закон сам по себе никаких проблем решить не может. В границах Российской Федерации в 20 354 муниципальных образованиях находится 155,5 тысячи населенных пунктов, из которых 1,1 тысячи — города, 1,3 тысячи — поселки городского типа, остальные — сельские населенные пункты. Наименьшая документально зафиксированная площадь поселения составляет 0,23 кв. км. (Ярыш-Мардинское сельское поселение в Чеченской Республике), наибольшая — 336,4 тыс. кв. км (сельское поселение Хатанга в Красноярском крае). Площадь городских округов составляет от 1 кв. км (поселок Горный Забайкальского края) до 91,8 тыс. кв. км (Среднеканский городской округ Магаданской области). Лишь 56 процентов городских и 38 процентов сельских поселений имеют площадь в пределах 100 квадратных километров, что соответствует квадрату со стороной 10 километров и позволяет предполагать возможность пешеходной доступности административных центров этих поселений. Наименьшая документально зафиксированная численность жителей в сельском поселении Оскоба в Красноярском крае — 15 человек. Муниципальным образованием с наибольшей численностью жителей является Новосибирск, насчитывающий 1,6 млн жителей.

Под некоторые особенности есть отдельный федеральный правовой акт: для районов Крайнего Севера, для приграничных территорий, для инновационного центра «Сколково», являющегося частью муниципального образования «Кунцево» в городе Москве, для инновационных научно-технологических центров, для свободного порта Владивосток, для территорий опережающего социально-экономического развития (около 170 муниципалитетов), а также для муниципалитетов с монопрофильной экономикой (моногородов), для особых экономических зон (около 360 муниципалитетов), для исторических поселений (44 населенных пункта), для территорий традиционного природопользования (около 350 муниципалитетов).

И наконец — размеры доходной части местных бюджетов варьируются от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких десятков миллиардов в городских округах — центрах агломераций («городах-миллионниках»), а также городских округах — центрах промышленно-добывающих регионов. Так, доходная часть бюджета Новосибирска составила 49 млрд рублей, Екатеринбурга — 48 млрд рублей, Сургута — 31 млрд рублей. Доходная часть бюджетов 12 тысяч муниципалитетов (55,6 процента от числа муниципалитетов — участников бюджетного процесса) не превысила 10 млн рублей, а у 244 муниципалитетов (1,1 процента) составила не более 1 млн рублей. Главное в другом: рост общего объема регионального долга продолжается все последние годы. Сегодня он составляет 2,5 трлн рублей.

Бюджет Новосибирской области на 2021 год принят во втором чтении
Бюджет Новосибирской области на 2021 год принят во втором чтении
Nso.ru

1 января 2023 года федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» прекратит существование. Его заменит полновесный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», разработанный двумя писателями: депутатом Крашенинниковым и сенатором Клишасом (парламентские Ильф и Петров?) на 174 страницах. Пояснительная записка к эпохальному закону заняла всего 6 страниц. По заключению Счетной палаты, законопроект определяет перечень полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, реализация которых требует финансового обеспечения. При этом в настоящее время реальная оценка стоимости таких полномочий отсутствует. Откровенно говоря, очень захотелось, чтобы почетный председатель Е. Строев вернулся в Совет Федерации только для того, чтобы за пределами политкорректности публично высказаться обо всей этой весьма странной ситуации. Больше некому?