Октябрьский район, Ростовская область, 7 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли два человека. Их личности устанавливаются. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар

Огонь вспыхнул поздним вечером 6 декабря на улице Первомайская на хуторе Новопавловка Октябрьского района. Площадь пожара составила 120 кв. метров. Причина возгорания пока неизвестна.

На месте происшествия работали 11 человек и четыре единицы техники.