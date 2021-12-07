Донецк, , 09:29 — REGNUM Соединенные Штаты способны убедить страны — члены Европейского союза в том, что Россия якобы опасна для Украины. Об этом 7 декабря заявил депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США могут убедить своих вассалов когда угодно, в чем угодно и в любой форме», — приводит его слова РИА Новости.

При этом депутат народного совета ДНР отметил, что здравые политики в Европе понимают, что их хотят втянуть в конфликт, а также то, что в случае такового, на месте их стран «останется выжженное поле» и потому пытаются «всё это отсрочить».

«Но США, как настоящий хозяин, убеждают их в том, что именно Россия пытается вторгнуться на Украину, хотя никаких признаков и обстоятельств для этого у России нет», — добавил Бердичевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы.